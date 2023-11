Le PSG plombé par l'une de ses stars, la solution est dévoilée

Thibault Morlain

Si Gianluigi Donnarumma est l’un des meilleurs gardiens sur sa ligne, quand il s’agit de jouer avec ses pieds, le joueur du PSG galère. Il l’a d’ailleurs encore montré face à l’AS Monaco, coûtant un but au club de la capitale. Mais comment résoudre ce problème chez Donnarumma ? Bixente Lizarazu a une solution.

Vendredi, le PSG s’est imposé à domicile face à l’AS Monaco (5-2). Mais en début de match, le club de la capitale s’est fait peur, encaissant notamment un but de Takumi Minamino suite à une erreur au pied de Gianluigi Donnarumma. Ce n’est pas la première fois que le gardien du PSG se rate dans ce domaine. Les erreurs commencent à s’accumuler pour Donnarumma…

« Tu le mets dans des situations où il n’a pas à jouer avec ses pieds »

Au PSG, Gianluigi Donnarumma est de plus en plus critiqué pour son jeu au pied. Pourtant, on insiste dans ce domaine avec l’Italien. Une erreur aux yeux de Bixente Lizarazu, qui a confié ce dimanche lors de Téléfoot : « Je dis toujours pourquoi mettre en difficulté quelqu’un qui n’est pas à l’aise, un gardien de but qui n’est pas à l’aise avec ses pieds ? Bah tu le mets dans des situations où il n’a pas à jouer avec ses pieds ».

« Il n’a pas énormément progressé »