Un club de Ligue 1 utilise le PSG pour pousser un coup de gueule

Le 29 octobre dernier, le PSG s’imposait sur la pelouse de Brest (2-3). Un succès acquis en fin de match grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Alors que Randal Kolo Muani avait obtenu la faute, Grégory Lorenzi est revenu sur cette action pour pousser un coup de gueule et dénoncer une injustice du côté de Brest.

Du côté de Brest, on enrage contre l’arbitrage. Eric Roy en a d’ailleurs fait les frais. En effet, après avoir poussé un coup de gueule après la rencontre face à l’AS Monaco, l’entraîneur brestois a été sanctionné d’un match de suspension. Il n’empêche, à Brest, on estime être lésé. Directeur sportif du club breton, Grégory Lorenzi s’est exprimé sur le sujet.

« Si c'est pour nous, à la 90e + 5 minutes, ce n'est pas sifflé »

Dans des propos accordés à L’Equipe , Grégory Lorenzi a notamment étayé ses propos en revenant sur le match face au PSG. Le directeur sportif de Brest a ainsi lâché : « Face au PSG, il y a un penalty provoqué par Lilian Brassier, Il n'y a pas de débat. Si c'est pour nous, à la 90e + 5 minutes, ce n'est pas sifflé ».

« Brest, ça intéresse qui ? »