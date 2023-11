Cauchemar pour une star du PSG, Riolo dévoile la raison

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré la victoire du PSG face à l'AS Monaco ce vendredi soir (5-2), Gianluigi Donnarumma devrait entendre quelques critiques sur son jeu au pied. Le portier italien a commis une nouvelle erreur, qui a offert un but à son adversaire du soir. Selon Daniel Riolo, le gardien est en plein doute au niveau de son jeu au pied depuis mars 2022 et une rencontre face au Real Madrid.

Certes, le PSG a remporté sa rencontre face à l'AS Monaco ce vendredi soir. Mais Gianluigi Donnarumma n'est pas exempt de tous reproches. Le portier italien a commis une erreur de relance, qui a offert un but aux Monégasques. Sur les réseaux sociaux, Donnarumma a tenu à présenter ses excuses aux supporters du PSG. « C’est une victoire importante à domicile, je m’excuse pour l’erreur. Focus désormais sur la Ligue des Champions la semaine prochaine » a confié le portier italien.

Une star du PSG présente ses excuses https://t.co/3sp6Ryncxe pic.twitter.com/k4Po2e9y34 — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

Luis Enrique monte au créneau pour Donnarumma

Présent sur le plateau de Prime Vidéo après la rencontre, Luis Enrique a tenu à dédramatiser la situation. « Tout le monde fait des fautes mais c'est la première. Je demande à mon joueur de faire la première passe, c'est une erreur, ça fait partie du foot » a confié l'entraîneur du PSG. Il en a remis une couche en conférence de presse. « Il a été superbe. Il s’est relevé après son erreur. Moi je commets des erreurs à tous les matchs. Sa saison est exceptionnelle, je suis ravi de ses performances et de son comportement » a lâché Luis Enrique.

« L'origine du problème, c'est le Real »