Daniel Riolo fracasse une star du PSG

Axel Cornic

Souvent en première ligne face aux critiques, Gianluigi Donnarumma est à nouveau pointé du doigt après la soirée presque parfaite du Paris Saint-Germain. Face à l’AS Monaco (5-2), le gardien italien a une nouvelle fois montré l’une des grosses carences de sa palette, avec un jeu au pied pas toujours satisfaisant.

Après une trêve internationale qui a vu son Italie se qualifier au bout du suspense pour l’Euro 2024, Gianluigi Donnarumma a retrouvé le PSG ce vendredi. Et tout n’a pas été parfait pour le gardien italien, à nouveau pointé du doigt pour une sortie hasardeuse.

Dembélé régale le PSG et lâche un aveu https://t.co/6ONpxbZozB pic.twitter.com/96Yq3sJVag — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

« Ce n'est pas son jeu au pied qui est mauvais, c'est le temps qu'il prend pour mettre en route le jeu au pied »

Son action autour de la vingtième minute a en effet permis à l’AS Monaco de revenir momentanément dans le match. Souhaitant relancer au pied, Donnarumma a en effet été trop lent à réagir et Takumi Minamino ne s’est pas fait prier pour venir lui subtiliser le ballon et le mettre dans les cages du PSG. « Ce n'est pas son jeu au pied qui est mauvais, c'est le temps qu'il prend pour mettre en route le jeu au pied » a analysé Daniel Riolo, dans l’ After Foot .

« Contre le Real, est-ce que c'est le jeu au pied le problème ou le temps qu'il met ? »