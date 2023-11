La réaction du PSG dévoilée pour Zaïre-Emery ?

Thomas Bourseau

Warren Zaïre-Emery était incontournable depuis le début de la saison avec le PSG dans le onze de départ de Luis Enrique. Bien qu’il ne le juge pas comme étant indispensable et irremplaçable, l’entraîneur du PSG a ressenti de l’inquiétude au même titre que le club au moment de la blessure de l’international français avec l’équipe de France.

Alors qu’il fêtait sa première sélection en équipe de France A samedi dernier à Nice pour la réception de Gibraltar, le rêve a viré au cauchemar pour Warren Zaïre-Emery. Titularisé par Didier Deschamps du haut de ses 17 ans et 8 mois, le milieu de terrain du PSG a inscrit son premier but chez les Bleus pour sa première. Mais sur sa frappe, Zaïre-Emery a été touché à la cheville droite et n’a eu d’autre choix que de laisser sa place.

«Il y avait beaucoup d’inquiétude et Luis Enrique l’a bien compris»

Et jusqu’à la fin de l’année civile, Luis Enrique ne pourra pas compter sur le titi parisien, au minimum. Couvrant l’actualité du PSG pour RMC , Arthur Perrot s’est confié vendredi soir pour l’émission Générations After sur les coulisses de la blessure de Zaïre-Emery au PSG. « Si la blessure de Zaïre-Emery a été vécue comme un drame par le staff et les dirigeants du PSG ? Le mot est un peu fort, mais c’est tombé comme une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Pour vous raconter les coulisses de cette soirée qu’on a vécu à Nice pendant laquelle il s’est blessé dans la foulée de son but. Tout de suite, le staff médical du PSG a pris contact avec le médecin de l’équipe de France au moment où Zaïre-Emery passait sa première IRM avant d’en passer une nouvelle le lendemain. Il y avait beaucoup d’inquiétude et Luis Enrique l’a bien compris ».

«Au milieu de terrain il apporte toujours satisfaction»