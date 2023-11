Thierry Henry reçoit un message cash du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le niveau de la Ligue 1 a été l'objet d'un débat plutôt épineux ces derniers jours, surtout après les propos de Thierry Henry qui avait émis un point de vue plutôt critique à l'égard de notre championnat. Et c'est désormais Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, qui a contredit le sélectionneur de l'équipe de France espoirs à ce sujet.

Le manque de spectacle du championnat de France est-il vraiment un sujet préoccupant ? Thierry Henry n'avait pas hésité à donner un point de vue assez clair à ce sujet en conférence de presse : « Nice est 2eme avec 13 buts, donc est-ce que ça vous surprend. J’espère que ce seront les deux seuls week-ends à 13 et 12 buts. Tout ça s’est passé avec un Chelsea-Manchester City (4-4), ça marque encore plus. On avait un Rennes-OL et le Lens-OM. Il fallait juste regarder Chelsea-Manchester City », avait lâché le sélectionneur de l'équipe de France espoirs.

Der Zakarian avait taclé Henry

Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir, et notamment parmi les entraîneurs de Ligue 1 puisque Michel Der Zakarian (Montpellier) a été le premier à dégainer pour tacler Thierry Henry et défendre le championnat. Et Luis Enrique, son confrère du PSG, a fait de même vendredi soir en conférence de presse.

« Celui qui dit ça se trompe »