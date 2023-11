Mercato : Le PSG en grand danger pour ce transfert XXL

Arnaud De Kanel

Avant de se tourner sur Gonçalo Ramos puis Randal Kolo-Muani, le PSG voulait recruter Harry Kane mais également Victor Osimhen. L'attaquant du Napoli a toujours l'Europe à ses pieds et il pourrait être amené à changer de club dès cet hiver puisqu'un club anglais compterait passer à l'offensive durant le mercato.

En quête d'un numéro 9, le PSG a exploré plusieurs pistes lors du dernier mercato estival. Le club de la capitale a mis le paquet en déboursant pas loin de 200M€ en recrutant Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos. Pour autant, les dirigeants parisiens rêvent de Victor Osimhen. Mais le dossier risque de se compliquer sérieusement.

Chelsea fonce sur Osimhen

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, le PSG espère signer un nouveau joueur cet hiver. Mais avec toutes les dépenses effectuées durant l'été, le club de la capitale ne devrait pas faire une folie, à l'inverse de Chelsea, plus déterminé que jamais à boucler le transfert de Victor Osimhen selon le Daily Telegraph . Et malheureusement pour les dirigeants parisiens, l'attaquant a une préférence pour la Premier League.

«Je sais que tu vas venir à Chelsea mec !»