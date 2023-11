«Un entraîneur triste», un coup de théâtre se prépare à l’ASSE ?

La rédaction

Après une bonne période, l'ASSE est retombée dans ses travers. Face à Pau samedi (1-2), le club stéphanois a subi sa troisième défaite consécutive en championnat. Consultant pour beIN SPORTS, Patrick Guillou n'a pas épargné Laurent Batlles, loin de faire l'unanimité au sein de sa propre formation. L'avenir du technicien serait, une nouvelle fois, en danger.

Décidément, l'ASSE n'arrive pas à enchaîner. On pensait le club stéphanois lancé après sa très bonne série automnale, mais celle-ci s'est arrêté brusquement. Depuis, les Verts restent sur trois défaites consécutives en championnat et pointent à la sixième place du classement. Dans les colonnes du Progrès , Patrick Guillou a pointé du doigt le style de jeu développé par Laurent Battles, jugé ennuyant.





Un boss de l'OM à la tête de l'ASSE ? L'incroyable confidence https://t.co/PM9u30pqyd pic.twitter.com/GoKR3BCfBl — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

« Les pantouflards offrent un jeu digne des surgelés de la banquise »

« La fragilité affichée par la bande à Lolo est déconcertante. La bonne série automnale était un rideau de fumée. Le contenu était fade et insipide. Désormais la bulle spéculative explose au grand jour ! Incroyable cette fâcheuse habitude de ne pas jouer en première intention vers l’avant. Incroyable ce football stéréotypé et ce manque d’engagement. Les coéquipiers de Briançon deviennent des intermittents du spectacle et les rois de la pantoufle. Ils s’endorment en marchant. Le football est synonyme d’émotions et d’énergies positives. Ma mère me disait souvent : « Un entraîneur triste ne pourra jamais proposer un football de feu ! » Bien au chaud, les pantouflards offrent un jeu digne des surgelés de la banquise » a lâché Guillou.

Batlles en grand danger ?