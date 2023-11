Mercato : Le retour de Zidane plombé par un grand nom ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Disposé à reprendre du service, Zinedine Zidane attend la bonne proposition au moment opportun. Et c’est en Italie qu’il pourrait trouver son bonheur, alors qu’une arrivée à la Juventus ne serait pas pour lui déplaire. L’avenir de Massimiliano Allegri s’écrit d’ailleurs en pointillé, mais Zizou n’est pas le seul sur le coup.

Contraint de revoir ses plans après la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Zinedine Zidane attend patiemment la bonne proposition pour reprendre du service. Si la presse espagnole estime qu’un retour du Français au Real Madrid reste une possibilité, la Juventus a également de bons arguments pour accueillir Zizou, passé à Turin comme joueur entre 1996 et 2001. En avril dernier, RMC révélait même que la Juventus était la priorité de Zinedine Zidane pour son retour, mais un autre entraîneur se verrait bien lui aussi débarquer chez les Bianconeri .

Zidane se voit bien à la Juve, Conte aussi

Comme l’a expliqué Ivan Zazzaroni dans l’émission Pressing , Antonio Conte patienterait en attendant le départ de Massimiliano Allegri. « Je pense que même les murs savent que Conte veut retourner à la Juventus, que c'est son club de prédilection. Il a refusé Naples parce qu'il a des idées complètement différentes », a révélé le directeur du Corriere dello Sport.

« Allegri veut partir à la fin de la saison »