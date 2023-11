Une solution trouvée pour le transfert de la star de l'OL ?

Thibault Morlain

A l'approche du mercato hivernal, l'avenir d'Alexandre Lacazette pourrait bien s'écrire loin de l'OL. En effet, selon les dernières rumeurs, les Gones souhaiteraient se séparer de leur attaquant vedette, notamment afin de réaliser de grosses économiques. Et voilà qu'un point de chute viendrait d'apparaitre pour Lacazette.

Ce dimanche, face au LOSC, Alexandre Lacazette a été sorti dès la mi-temps par Fabio Grosso. Un choix qui en a étonné plus d'un quand on connait la situation des Gones et le statut de l'international français. Et voilà même que selon les derniers échos, Lacazette pourrait ne pas s'éterniser à l'OL.

Lacazette et Tolisso sur le départ ?

Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OL, Alexandre Lacazette pourrait s'en aller dès janvier. Telle serait en tout cas la volonté de Gones. En effet, selon Le Progrès , Lyon voudrait se séparer de Lacazette ainsi que de Corentin Tolisso afin d'économiser deux gros salaires.

De l'OL à Los Angeles ?