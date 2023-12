Dembélé : Coup dur pour le PSG, Luis Enrique se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Face au FC Nantes ce samedi soir, le PSG a assuré l'essentiel. Au Parc des Princes, le club parisien l'a emporté (2-1) et a fait le plein de confiance avant de défier le Borussia Dortmund lors d'un match décisif en Ligue des champions. Une rencontre que ne disputera pas Ousmane Dembélé, suspendu. Luis Enrique s'est prononcé sur cette absence.

Luis Enrique a préparé le choc face au Borussia Dortmund de la meilleure des manières en s'imposant face au FC Nantes ce samedi soir. Pour ce match, l'entraîneur du PSG s'est passé des services d'Ousmane Dembélé au coup d'envoi. Et pour cause, l'international français est suspendu et ne pourra disputer ce match de Ligue des champions. Sur les côtés, Luis Enrique avait décidé de titulariser Kang-In Lee et Bradley Barcola.





Luis Enrique justifie l'absence de Dembélé

« Cette rencontre était complètement conditionnée par le contexte du match de mercredi qu’Ousmane ne pourra pas jouer (il est suspendu). C’est pour cela que j’ai préféré faire démarrer d’autres joueurs à son poste, j’ai privilégié la synergie entre les joueurs qui pourront jouer mercredi. J’ai voulu voir Bradley (Barcola) titulaire avec davantage de temps de jeu, donné plus de minutes à Marquinhos mais pas trop, à Warren aussi qui pourra participer » a expliqué l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

« L’absence de Dembélé nous impacte »