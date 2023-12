Luis Enrique enchaîne les surprises au PSG

Benjamin Labrousse

Face à la suspension pour deux matchs de Gianluigi Donnarumma, ainsi qu’aux blessures de Keylor Navas et d’Alexandre Letellier, le PSG a dû prendre une décision autour de cette question des gardiens. Pour la réception de Nantes ce samedi soir (21h), Luis Enrique a convoqué le jeune Louis Mouquet, mais a également fait appel à un autre très jeune portier.

Exclu dimanche dernier face au Havre, Gianluigi Donnarumma recevait le verdict de sa sentence ce mercredi. L’Italien est donc suspendu pour deux matchs ferme, alors qu’Arnau Tenas, auteur d’une très bonne première dimanche, devrait prendre la place de l’Italien. Mais derrière, le PSG a dû trancher.

Louis Mouquet numéro 2 du PSG face à Nantes

Alors que les habituels numéro 2 et 3 dans les buts Keylor Navas et Alexandre Letellier sont absents pour blessure, Luis Enrique et tout le staff du PSG ont fait appel à Louis Mouquet. Âgé de 19 ans, le Franco-Portugais va donc être provisoirement le gardien remplaçant du club parisien.

Bilal Laurendon également convoqué au PSG

Mais une autre surprise a été révélée lors de l’annonce du groupe du PSG. Probablement par précaution, Luis Enrique a fait appel à un autre gardien en la personne de Bilal Laurendon. Âgé quant à lui de 17 ans, le Franco-Marocain évolue régulièrement avec les moins de 19 ans, et ne possède qu’un contrat aspirant au PSG.