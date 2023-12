Une révélation tombe sur cette surprise du PSG

Benjamin Labrousse

Ce samedi, le PSG accueille le FC Nantes au Parc des Princes (21h) dans le cadre de la 15ème journée de Ligue 1. Une rencontre marquée par la titularisation probable d’Arnau Tenas dans les buts parisiens. Propulsé numéro 2 en raison de plusieurs absences, le jeune Franco-Portugais Louis Mouquet est décrit à l’extérieur comme un garçon prometteur et intelligent. Explications.

Le PSG face à un gros problème. Suite à l’exclusion de son gardien titulaire Gianluigi Donnarumma face au Havre dimanche dernier, le club parisien voit désormais la hiérarchie de ses gardiens complétement bouleversée. Car dans le même temps, à la fois Keylor Navas (gardien numéro 2) et Alexandre Letellier (numéro 3) sont indisponibles en raison de blessure.

Nouvelle hiérarchie chez les gardiens du PSG

Entré en jeu face au Havre et auteur d’une très bonne première, le jeune portier espagnol Arnau Tenas devrait donc logiquement être titulaire pour les deux prochaines rencontres du PSG en championnat. Car ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict : Gianluigi Donnarumma a écopé de deux matchs de suspension ferme. Derrière Tenas, Louis Mouquet va donc devenir provisoirement gardien numéro 2 du PSG.

Louis Mouquet, une si grosse surprise que ça au PSG ?