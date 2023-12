Transferts : Le PSG boucle un coup à 0€ qui fait déjà parler

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la demande de Luis Enrique, le PSG a mis la main sur Arnau Tenas lors du dernier mercato estival, arrivant libre en provenance du FC Barcelone. Le portier espagnol n’est pas parvenu à s’entendre avec son club formateur, un dossier qui a fait débat chez les Blaugrana.

Le grand public a découvert la semaine dernière Arnau Tenas, arrivé au PSG quelques mois auparavant, à la demande de Luis Enrique. L’entraîneur parisien connaît très bien le portier de 22 ans formé au FC Barcelone, et l’avait même appelé en sélection en mars 2022, et ce même si le principal intéressé n’avait jamais joué avec l’équipe première. C’est désormais chose faite après l’expulsion de Gianluigi Donnarumma contre Le Havre (2-0). Auteur d’une entrée plus que convaincante, Arnau Tenas pourrait faire nourrir des regrets à son club formateur.

Le Barça n’a pas réussi à le conserver

Au sein du Barça, son cas a fait parler d’après les informations divulguées par L’Équipe . Faute de moyens suffisants, les dirigeants ont effet revu à la baisse leur proposition pour la prolongation d’Arnau Tenas, arrivant à la fin de son contrat. Pas de quoi convaincre l’entourage du gardien, au grand dam de certains en interne.

Arnau Tenas avait pourtant des partisans

En effet, certains membres du FC Barcelone estimaient qu’Arnau Tenas avait plus de potentiel qu'Inaki Pena, l'actuelle doublure de Marc-André ter Stegen. Cependant, cela n’a pas suffi à amener le club à revoir à la hausse son offre, de quoi profiter au PSG, attirant le joueur sans avoir à débourser d’indemnité de transfert.