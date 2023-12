PSG - FC Nantes : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Leader de Ligue 1, le PSG a l'occasion d'accentuer son avance au classement sur son dauphin l'OGC Nice, avec la réception du FC Nantes au Parc des Princes ce samedi à 21h dans le cadre de la 15e journée de championnat. Désormais entraînés par Jocelyn Gourvennec, les Canaris, qui viennent de faire tomber les Aiglons pour la première fois de la saison, n'auront rien à perdre et tenteront de réaliser l'exploit à Paris.

Le 15e journée de Ligue 1 se poursuit au Parc des Princes ce samedi avec le match opposant le PSG au FC Nantes à 21h. Un match qui se situe quelques jours avant le choc pour les Parisiens sur la pelouse du Borussia Dortmund mercredi. Un match crucial pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Ce sera également l'occasion pour les hommes de Luis Enrique de prendre provisoirement sept points d'avance sur l'OGC Nice. Pour le FC Nantes, l'objectif sera de confirmer son regain de forme sous les ordres de Jocelyn Gourvennec.

Le PSG veut prendre le large, Nantes confirmer son regain de forme

Intraitable en Ligue 1, le PSG reste sur sept victoires consécutives et en Championnat et possède de loin la meilleure attaque avec 36 buts inscrits en 14 rencontres, dont 15 pour le seul Kylian Mbappé, largement en tête du classement des buteurs. Leaders, les Parisiens auront ainsi l'occasion d'accentuer leur avance en tête du classement. Avec quatre points d'avance sur l'OGC Nice, le PSG peut donc prendre provisoirement sept longueurs d'avance sur les Aiglons qui reçoivent Reims dimanche.



Et justement, le FC Nantes a infligé sa première défaite de la saison à l'OGC Nice la semaine dernière (1-0) pour la première de Jocelyn Gourvennec sur le banc des Canaris. Par conséquent, les Nantais pointent à la neuvième place en Ligue 1 et une victoire au Parc des Princes pourrait les rapprocher des places européennes. A l'inverse, une défaite et c'est la zone de relégation pourrait devenir dangereusement proche compte tenu du fait qu'il existe peu d'écart dans cette partie du classement.

Quelles équipes pour PSG - FC Nantes ?

Pour l'occasion, le PSG devra se passer des services de Gianluigi Donnarumma, suspendu deux rencontres après son expulsion au Havre. De retour, Marquinhos et Warren Zaïre-Emery ne seront toutefois pas titulaires. En pointe, c'est Marco Asensio qui pourrait être aligné en faux 9 pour épauler Ousmane Dembélé, qui sera suspendu mercredi à Dortmund, et Kylian Mbappé. Le 11 probable du PSG : Tenas - Hakimi, Danilo, Skriniar, Hernandez - Ugarte, Vitinha, Lee - Dembélé, Asensio, Mbappé.



De son côté, le FC Nantes sera toujours privé Centonze, Chirivella et Ganago blessés, tandis que les Brésiliens Adson et Marquinhos ne semblent pas dans les plans de Jocelyn Gourvennec qui devrait insister avec son 4-3-3 dans lequel Moussa Sissoko retrouve une place de titulaire après avoir été peu utilisé par Pierre Aristouy. Meilleur buteur des Canaris avec 5 réalisations, Mostafa Mohamed sera aligné en pointe. Le 11 probable du FC Nantes : Lafont - Coco, Cömert, Castelletto, Merlin - Augusto, Moutoussamy, Sissoko - Mollet, Mohamed, Simon.

Quand et où suivre le match ?