PSG : Luis Enrique répond aux attaques sur un transfert !

Pris pour cible après la rencontre entre le PSG et Newcastle, Bradley Barcola a notamment été sèchement taclé en direct à la radio par Daniel Riolo. Mais Luis Enrique, qui demeure convaincu des qualités de sa jeune recrue du mercato estival, a de nouveau assuré sa défense vendredi en conférence de presse.

Recruté par le PSG en provenance de l'OL pour 50M€ l'été dernier, Bradley Barcola (21 ans) peine encore à trouver son rythme de croisière au sein du club de la capitale. Il faut dire que la concurrence XXL à laquelle il doit faire face dans le secteur offensif ne lui offre qu'un temps de jeu limité, et lorsqu'il a eu l'occasion de s'illustrant lors du dernier match de Ligue des Champions contre Newcastle (1-1), le jeune attaquant du PSG a raté plusieurs occasions franches. Ce qui lui a valu de nombreuses critiques, et notamment de la part de Daniel Riolo sur RMC Sport .

« Qu'il aille jouer en Youth League... »

« On parle de Ligue des champions, pas d'un match de championnat contre Clermont. En Ligue des champions, il ne peut pas se comporter comme il l'a fait! Il a le niveau Youth League! Il arrive à se procurer des occasions, il est tout seul devant le but mais il n'est pas foutu de marquer! Barcola il en mange cinq (grosses occasions), elles sont plus grosses que nous réunis. On est devant un match de Ligue des champions, pas de Youth League! Qu'il aille jouer en Youth League dans ce cas-là ! », avait notamment lâché Riolo au sujet de Bradley Barcola. Mais de son côté, Luis Enrique reste emballé par le profil de sa recrue au PSG.

« Un joueur d’avenir pour le club »