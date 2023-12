Un flop du PSG raconte son nouveau calvaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme l’un des plus grands flops de l’histoire du PSG, Jesé n’a jamais réussi à rebondir depuis, enchaînant les passages insignifiants à l’étranger. L’aventure a encore tourné court au Brésil, l’attaquant ayant vu son contrat avec Coritiba être résilié quelques mois seulement après son arrivée. Le principal intéressé est revenu sur les raisons de cet échec.

Recruté par le PSG à l’été 2016 pour 25M€, Jesé n’a pas marqué les esprits du côté du Parc des Princes, où les supporters se souviendront de lui comme l’un des plus gros flops de l’histoire du club. L’attaquant formé au Real Madrid n’a disputé que 18 rencontres sous le maillot rouge et bleu, pour un total famélique de 386 minutes, enchaînant les prêts jusqu’à la résiliation de son bail en décembre 2020. Depuis, Jesé a fait son retour à Las Palmas avant de découvrir l’Italie, la Turquie puis le Brésil, sans y rencontrer le chemin du succès.

Nouvel échec au Brésil

En septembre dernier, Coritiba annonçait l’arrivée libre de Jesé, choisissant ainsi de quitter l’Europe pour tenter de donner un second souffle à sa carrière. En vain. La formation auriverde a annoncé la semaine dernière qu’elle ne conserverait pas l’attaquant de 30 ans, auteur d’un but en 6 matches, et un total de 90 minutes au compteur. Invité de la Cadena SER, l’ancien joueur du PSG a justifié ce nouvel échec.

« Une mauvaise expérience »