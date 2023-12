Riolo dénonce un problème au PSG »

Alexis Brunet

Le Qatar n'est plus le seul actionnaire du PSG. Le fonds d'investissement américain Arctos Partners a récemment fait l'acquisition de 12,5% du capital du champion de France. Cela est une bonne nouvelle pour les dirigeants parisiens, car cela fait de l'argent en plus, et cela permettra donc notamment de financer une possible acquisition d'un futur stade. Mais pour Daniel Riolo, cet accord interroge.

Depuis son acquisition par le Qatar en 2011, le PSG a bien grandi. Il est aujourd'hui devenu une référence en Ligue 1, et il essaye de le devenir en Europe. Il est aussi l'une des plus grandes marques au monde, grâce à un développement économique prodigieux. Il n'est donc pas étonnant de voir de plus en plus d'acteurs s'intéressaient au club de la capitale.

Arctos Partners est actionnaire minoritaire du PSG

Après plus de dix ans seul à la tête du PSG, le Qatar a finalement consenti a cédé une partie du capital. C'est Arctos Partners, fonds d'investissement américain qui en a profité pour devenir actionnaire minoritaire du club de la capitale, avec une acquisition de 12,5% du capital. Cela marque donc une vraie étape pour le PSG, mais cela interroge aussi surtout.

Daniel Riolo s'interroge sur l'arrivée d'Arctos Partners