Il provoque un désastre au PSG et jubile

Le match entre le PSG et le FC Barcelone datant du 8 mars 2017 restera longtemps dans les annales. Alors que le club parisien semblait posséder un avantage décisif, le club catalan parvenait à remonter puis à éliminer la formation parisienne grâce à un but dans les ultimes secondes de Sergi Roberto. Six ans après cet exploit, le joueur espagnol est revenu sur ce match.

Six ans après, certains se demandent comment le PSG a pu perdre ce match. Après une victoire aisée au match aller (4-0), le club parisien devait terminer le boulot au Camp Nou le 8 mars 2017 à l'occasion des huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais sous la pression, la formation entraînée alors par Unai Emery sombrait en Catalogne. Finalement, le PSG s'inclinait (6-1) et disait adieu à la C1.

Sergi Roberto se rappelle de la remontada

La qualification barcelonaise avait été obtenue par Sergi Roberto, qui considère ce moment comme le meilleur souvenir de son aventure catalane. « Mon meilleur souvenir au Barça ? Le but contre le PSG. C'était un moment épique. Nous sommes revenus après avoir été mené par quatre buts d'écart, c'était très compliqué » a confié le joueur espagnol lors du podcast B3TTer.

« C'était difficile, mais... »