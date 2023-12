«La pomme pourrie», Riolo balance sur cette recrue du PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Randal Kolo Muani pour renforcer son attaque. Interrogé sur le numéro 23 parisien, Daniel Riolo s'est totalement lâché. En effet, le journaliste français a expliqué à sa manière que Randal Kolo Muani était le maillon faible du PSG actuellement.

Déterminé à renforcer la pointe de son attaque, le PSG s'est offert les services de Gonçalo Ramos et de Randal Kolo Muani l'été dernier. Toutefois, aucune de ces deux recrues ne s'est vraiment imposée au poste de numéro 9. A tel point que Luis Enrique a décidé de recentrer Kylian Mbappé lors des quatre derniers matchs du PSG. Alors qu'Ousmane Dembélé était suspendu, le coach parisien a positionné Randal Kolo Muani sur son aile droite face au Borussia Dortmund ce mercredi soir. Toutefois, le nouveau numéro 23 du PSG est passé à côté de son match. Ce qui n'a pas échappé à Daniel Riolo. D'ailleurs, le journaliste de RMC Sport estime que Randal Kolo Muani est le maillon faible du PSG actuellement.

«Il y a un vrai problème Kolo Muani»

« Kolo Muani, je me demande si ce n'est pas la pomme pourrie au milieu du panier. (...) On a un problème de niveau de joueur. Son niveau interroge. Tu te dis clairement que tu as pris une banane. Il y a un vrai problème Kolo Muani » , a pesté Daniel Riolo dans l' After Foot ce mercredi soir, avant d'en rajouter une couche.

«Tu te dis qu'il ne peut pas être aussi nul»