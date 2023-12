PSG : La presse espagnole annonce un danger avec Mbappé

Alexis Brunet

Le PSG s'est qualifié en huitième de finale de la Ligue des champions, mais cela fut très compliqué. Le club de la capitale devra donc élever son niveau pour le début des phases à élimination directe. Malgré la performance moyenne des partenaires de Marquinhos face au Borussia Dortmund, la presse espagnole est unanime, elle ne veut pas que ses clubs héritent de Paris en huitième.

Le PSG a donc conclu sa phase de poule de Ligue des champions par un match nul contre le Borussia Dortmund. Le club de la capitale n'y arrive pas à l'extérieur en C1 cette saison, puisqu'il a concédé deux défaites et un nul. Des résultats qui n'ont pas facilité une qualification en huitième de finale.

Le PSG sera au rendez-vous des huitièmes de finale

Malgré cette piètre performance en phase de poule, le PSG a donc arraché son billet pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Une qualification que Paris doit au faux pas de Newcastle, battu par l'AC Milan dans l'autre match du groupe. Le champion de France héritera d'un premier de poule lors du tirage au sort.

PSG : Mbappé enrage à cause de l’entraîneur ? https://t.co/FuqG5VjLso pic.twitter.com/nmMzgoJlzl — le10sport (@le10sport) December 14, 2023

La presse espagnole a peur de Mbappé

Le PSG a donc évité d'être reversé en Ligue Europa, mais il n'a pu obtenir que la deuxième place de son groupe. Le champion de France devra donc affronter un club qui a fini premier, et cela ne fait pas les affaires de l'Espagne. En effet, l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone, le Real Madrid et la Real Sociedad ont tous fini premiers de leur poule, et peuvent donc croiser la route de Paris. Une possibilité qui effraie la presse espagnole, et notamment Marca et As qui ne veulent pas que leurs équipes héritent du PSG de Luis Enrique et Kylian Mbappé, capable de gagner une rencontre à lui tout seul.