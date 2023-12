Grand retour au PSG, l'annonce inquiétante

La rédaction

Absent des terrains depuis le 26 février, Presnel Kimpembe, victime d’une rupture du tendon d’Achille, semblait se rapprocher d'un retour ces dernières semaines. Finalement, l'international français a pris du retard pour son grand retour à la compétition. A tel point qu'il pourrait bien ne toujours pas être prêt en janvier prochain.

Le 26 février dernier, lors d'une victoire contre l'OM (3-0), Presnel Kimpembe quittait ses partenaires. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, après avoir déjà raté la Coupe du monde à cause d'une blessure, l'international français savait sa saison terminée. Mais son année l'était aussi. Et pour cause, bien qu'il ait repris l'entraînement, le défenseur du PSG ne semble toujours pas près à revenir dans le groupe pour les matches. Et à en croire les informations du journaliste du Parisien Benjamin Quarez, la date de son retour est encore incertaine.

«Des doutes existent pour une reprise en janvier»

« Il a pris du retard dans sa course contre-la-montre pour retrouver les terrains et a de grandes chances de ne pas rejouer d’ici à la fin de l’année civile. Des doutes existent également pour une reprise en janvier. Il faudra être patient (et même prudent) avec lui car il n'a pas joué en compétition depuis un long moment », précise le journaliste dans un chat organisé sur le site du Parisien .

Vers un absence d'un an pour Kimpembe ?

Par conséquent, l'absence totale de Presnel Kimpembe pourrait avoisinée une année, sans compter le temps qui lui faudra pour retrouver son meilleur niveau. En attendant, Luis Enrique continue de s'appuyer sur Marquinhos, Milan Skriniar et Danilo Pereira pour composer sa charnière centrale, en attendant le retour de Nuno Mendes, qui permettra à Lucas Hernandez de retrouver l'axe. Reste désormais à savoir si cette mauvaise nouvelle avec Kimpembe va contraindre le PSG à se renforcer durant le mercato d'hiver.