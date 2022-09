Foot - Mercato

Mercato : Lacazette, Pépé… Ils sont revenus en Ligue 1 cet été

Publié le 6 septembre 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Le marché des transferts a donc refermé ses portes le 1er septembre dernier. Et en Ligue 1, cela a énormément bougé tout au long de l’été. Les clubs se sont activés pour se renforcer afin de réaliser la meilleure saison possible. Et beaucoup ont d’ailleurs décidé de faire appel à d’anciens visages bien connus du championnat de France. En effet, durant l’intersaison, nombreux ont été les joueurs à avoir fait leur grand retour en Ligue 1 après plus ou moins de temps passé en dehors de l’Hexagone.

Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso

Et évidemment, les retours les plus marquants sont du côté de l’OL. Privé de Coupe d’Europe cette saison, le club rhodanien a frappé fort sur le mercato en faisant revenir certaines de ses anciennes gloires. Ainsi, ce sont Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso qui ont retrouvé les Gones, eux qui étaient libres de tous contrat suite à leur départ respectif d’Arsenal et et du Bayern Munich. Voilà donc Lacazette et Tolisso de retour en Ligue 1, eux qui avaient décidé de quitté la France en 2017 pour filer en Angleterre et en Allemagne.

Nicolas Pépé

A l’instar d’Alexandre Lacazette, Nicolas Pépé a lui aussi quitté Arsenal pour retrouver la Ligue 1, championnat où il avait explosé sous le maillot du LOSC. Recruté pour une somme astronomique par les Gunners en 2019, l’Ivoirien n’aura jamais réussi à s’imposer au sein du club londonien. En plein échec à Arsenal, Pépé va donc tenter de se relancer cette saison dans le championnat de France, où il a donc été prêté du côté de l’OGC Nice. Et les débuts ont d’ailleurs été réussis pour l’ailier de 27 ans, buteur pour son premier match face… au LOSC.

Nordi Mukiele

Le PSG a lui aussi fait appel à un ancien visage de la Ligue 1 à l’occasion de ce mercato estival. A la recherche d’un élément défensif, notamment au poste d’arrière droit pour épauler Achraf Hakimi, le club de la capitale est allé chercher Nordi Mukiele du côté du RB Leipzig. Révélé à Montpellier, l’international français avait pris la direction de l’Allemagne en 2018. Voilà désormais Mukiele de retour en Ligue 1, au sein du PSG et au milieu de ses stars.

Mercato - PSG : Avec Mukiele et Ekitike, le PSG répond à une grosse critique https://t.co/vjulv2DZSd pic.twitter.com/onBo7a2Gvz — le10sport (@le10sport) September 5, 2022

Jordan Veretout

L’OM a également faire revenir un joueur habitué aux joutes de la Ligue 1 dans le championnat de France. Et c’est ainsi Jordan Veretout qui a posé ses valises sur la Canebière. Arrivé en provenance de l’AS Rome, le milieu de terrain s’était exilé depuis quelques années en Italie, d’abord à la Fiorentina, puis au sein du club de la Louve. A la recherche de sang neuf dans l’entrejeu, l’OM s’est finalement tourné vers Veretout, qui retrouve ainsi la Ligue 1 après ses expériences à l’ASSE et au FC Nantes.

Moussa Sissoko

Au FC Nantes, on a aussi rapatrié un ancien visage bien connu de la Ligue 1 : Moussa Sissoko. Après avoir excellé sous le maillot de Toulouse, le milieu de terrain avait pris la direction de l’Angleterre en 2013. L’international français s’était alors engagé avec Newcastle. Par la suite, Sissoko a évolué à Tottenham, puis à Watford, avant donc de faire son retour en Ligue 1 cet été. Le voilà désormais au FC Nantes, un renfort de poids et d’expérience pour les Canaris d’Antoine Kombaouré.



Et à l’instar de ces joueurs précédemment cités, d’autres ont également retrouvé la Ligue 1, cela vaut notamment pour Adrien Hunou (Angers), Malang Sarr (AS Monaco), Nuno Da Costa (Auxerre), Kays Ruiz (Auxerre), Islam Slimani (Brest, comme le10sport.com vous l’avait révélé), Pierre Lees-Melou (Brest), Rony Lopes (Troyes), Brice Samba (RC Lens), Adam Ounas (LOSC) ou encore Christopher Julien (Montpellier).