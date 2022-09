Foot - Mercato

Mercato : Ces joueurs qui ont retrouvé leurs anciens clubs cet été

Publié le 5 septembre 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

À quelques mois du Mondial au Qatar, certains joueurs ont pris la décision de retourner aux sources afin de se mettre toutes les chances de leurs côtés pour être sélectionné tout en étant dans un environnement familier. Les professionnels ci-dessous ont choisi cette voie et ce, pour diverses raisons.

Alexandre Lacazette de retour à l’OL

Il a été le premier à montrer le chemin. En juin dernier, alors que son contrat avec Arsenal était arrivé à expiration, Alexandre Lacazette faisait le choix de revenir aux sources et là où tout a commencé pour lui. Véritable gone, club dont il a récupéré le brassard dès son retour à l’OL, Lacazette a affirmé lors d’une interview accordée au Canal Football Club avoir pris un risque, tout en confiant célébrer comme il se doit son retour à l’Olympique Lyonnais. « Une prise de risque de revenir à l’OL ? Oui, c’est une prise de risque, mais c’est des défis, ça fait plaisir je rentre à la maison, il y a ma famille, mes amis, un public qui m’apprécie. Le staff aussi je connais quasiment tout le monde, c’était un bon retour à la maison pour moi, mais avec une pression différente, donc c’est aussi un nouveau test. Le fait que je crie, que je sois le patron et que j’ai une extinction de voix ? Et bien il faut fêter, il faut fêter le retour à la maison. Ça doit faire 12 semaines que je fête ça maintenant (rires) C’est la fête toute l’année ? C’est ça ».

Corentin Tolisso à Lyon avec Alexandre Lacazette

Il a tout simplement tout gagné au Bayern Munich dont une Ligue des champions à l’été 2020 lors du Final 8 de Lisbonne face au PSG. Et alors que son contrat avait expiré au sein du club bavarois, Corentin Tolisso a été convaincu par son ami Alexandre Lacazette de revenir à Lyon, où il a été formé. Et selon Lacazette, c’est un choix plutôt judicieux pour espérer intégrer la liste de Didier Deschamps pour le Mondial au Qatar en novembre prochain. « Mais sincèrement je ne l’ai pas forcé en lui disant de venir à Lyon et que ça allait être incroyable. Je lui demandais quels clubs il y avait en ce moment, tu vas jouer à Lyon, t’auras du temps de jeu, il y a la Coupe du monde. C’est sûr que tu seras à la Coupe du monde. Si je sais tirer les bonnes ficelles ? Oui, mais c’est vrai. Tu rentres à la maison tu auras du temps de jeu et ce sera plus facile pour aller à la Coupe du monde avec l’Équipe de France ».

Idrissa Gueye à Everton

Lors du deadline day du mercato, Idrissa Gueye a finalement quitté le PSG après trois saisons passées au sein du club de la capitale. Pour se relancer alors qu’il n’était plus désiré au Paris Saint-Germain où il a été reversé dans le loft de Luis Campos après le transfert de Renato Sanches, Idrissa Gueye a fait le choix de retrouver une équipe qu’il considère comme une famille et Goodison Park comme sa maison. « Il n’y a pas de meilleur sentiment que de revenir à la maison, voir quelques uns des frères que j’ai ici. Je suis très heureux d’être ici, d’aider et de travailler dur. Je donnerais mon âme à cette équipe ».

"There is no better feeling than coming back home. I’ll give my soul to this team."🗨️ @IGanaGueye — Everton (@Everton) September 1, 2022

Ander Herrera à l'Athletic Bilbao