Herrera quitte le PSG, tout savoir sur cette opération

Publié le 29 août 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Dans son opération dégraissage, le PSG poursuit son objectif puisqu'Ander Herrera a fait son retour à l'Athletic Bilbao huit ans après son départ. Mais alors que l'idée d'une résiliation de contrat a longtemps été l'option privilégiée, c'est finalement avec avec option d'achat qui a été conclu. Découvrez les détails de cette transaction.

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a une obsession en tête : dégraisser son effectif. Dans cette optique, le club de la capitale vient de céder un nouveau joueur à savoir Ander Herrera. Arrivé libre en 2019 en provenance de Manchester United, le milieu de terrain espagnol n'aura jamais été un titulaire indiscutable à Paris, mais il aura apporté son expérience et sa combativité lorsqu'il a joué. Irréprochable dans son attitude, Ander Herrera fait donc son retour a l'Athletic Bilbao, club qu'il avait quitté il y a huit ans pour rejoindre Manchester United qui avait déboursé 36M€ pour le recruter. Et c'est donc sous la forme d'un prêt avec option d'achat qu'il quitter le PSG.

Herrera à Bilbao, c'est du long terme

Alors qu'il semblait parti pour résilier son contrat et s'engager libre avec le club basque, c'est bien sous la forme d'un prêt avec option d'achat qu'il a quitté le PSG. Et dans son communiqué, l'Athletic Bilbao révélait qu'il existait deux options à l'issue de la saison : un nouveau prêt ou un transfert définitif. Jon Uriarte, président de l'Athletic Bilbao, a d'ailleurs dévoilé les détails de cette transaction : « L'objectif est qu'il reste avec nous pendant au moins deux saisons. Il n'y a pas eu de transfert ou de paiement pour le prêt ni pour un transfert futur. Nous avons payé notre part, sa signature ne casse pas la grille salariale. Je pense que nous avons fait une très bonne affaire en faisant venir un grand talent à un coût que nous pouvons nous permettre. Une partie de la rémunération sera liée à des objectifs . » Par conséquent, Ander Herrera, dont le contrat s'achève en juin 2024, ne devrait probablement plus porter le maillot du PSG.

Aucun doute pour Herrera après le PSG

Et malgré sa situation, les négociations pour un départ ont été très longues comme il le confie lors de sa présentation officielle : « Cela a été plus long que prévu, avec quelques moments désespérés. L'important, c'est que je suis enfin là. Cela a commencé il y a trois semaines ou un mois que nous nous sommes réunis, je suis reconnaissant de la discrétion avec laquelle cela a été géré à la fois par le président et Jon Berasategi (directeur général). Cela fait plusieurs jours et la tête tourne beaucoup. L'opération n'a pas été facile. Je vais effacer l'incertitude pour me concentrer sur ce qui nous attend . » Ecarté du groupe professionnel depuis l'arrivée de Christophe Galtier, Ander Herrera s'entraînait avec d'autres indésirables au sein du fameux loft mis en place par Luis Campos. A tel point que l'idée de le voir jouer National 3 s'il restait au PSG a été évoquée. Mais selon l'ancien Mancunien, c'était impossible. « Par contrat, nous ne pouvions pas jouer dans l'équipe réserve, même si la presse parisienne le disait. C'est vrai qu'en raison de la façon dont je me comporte avec tous les entraîneurs, le fait que j'ai dû m'éloigner d'eux a été quelque chose qui m'a surpris, je pense que cela peut être traité d'une manière différente. Les clubs passent toujours avant les gens et le souvenir du PSG sera celui d'un club élégant, de quelques coéquipiers inégalables et d'un public qui m'a montré son affection. Chaque expérience de ma carrière m'enrichit et j'en sors plus forte. J'ai essayé de m'entraîner plus fort ou aussi fort que je le faisais avec le groupe. La carrière d'un footballeur, au-delà des aspects contractuels, il faut aussi tenir compte de l'expérience de vie. Je n'ai pas de rancune envers qui que ce soit. Si je n'avais pas été dans une situation comme celle-ci, peut-être que je n'aurais pas eu l'opportunité de retourner à l'Athletic », ajoute-t-il avant de reconnaître que d'autres options se sont présentées à lui durant le mercato, mais « étant donné la possibilité de l'Athletic, mon agent savait déjà qu'il y avait peu d'endroits qui m'enthousiasmaient et je suis passionné par le défi et je pense que c'est énorme . »

