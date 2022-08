Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a fait un heureux avec ce départ

Publié le 29 août 2022 à 04h00 par Thomas Bourseau

Christophe Galtier ne pourra désormais plus compter sur Ander Herrera. Placé dans le fameux loft mis en place par Luis Campos cet été, l’Espagnol a quitté le PSG pour l’Athletic Bilbao par le biais d’un prêt d’une saison avec option d’achat. Un choix qui rend particulièrement heureux le milieu de terrain.

Luis Campos a été nommé conseiller football du PSG en juin dernier, et au vu de la déclaration du président Nasser Al-Khelaïfi au Parisien , il fallait s’attendre à de sérieux changements au sein de l’effectif du Paris Saint-Germain désormais entraîné par Christophe Galtier.

Lofteur comme Wijnaldum, Herrera a lui aussi quitté le PSG

Pour ce faire, Luis Campos a mis en place un loft pour y placer les joueurs indésirables. Ce fut notamment le cas de Georginio Wijnaldum avant qu’il ne soit prêté avec option d’achat à la Roma. Et également celui d’Ander Herrera. Voulant initialement rester comme Idrissa Gueye, comme L’Équipe l’a dernièrement révélé, Ander Herrera a dû se résigner à aller voir ailleurs. Finalement, l’Espagnol a signé en faveur de l’Athletic Bilbao samedi soir, par le biais d’un prêt d’une saison avec option d’achat.

L’Athletic Bilbao, Herrera est «heureux» de retrouver le club

Et selon lui, ce fut le bon choix qui le rend d’ailleurs particulièrement heureux. « Je suis très heureux. Cela fait maintenant 8 ans que je suis parti, mais c'était des années très heureuses ici. C'était de très belles années, et revenir, c'est toujours bon. Pouvoir continuer cette histoire qui a pu commencer pendant 3 ans, j'en suis très heureux, et en plus avec une génération de super footballeurs » . Voici le message qu’Herrera a fait passer aux médias du club basque lors d’une interview.

« L'Athletic ne s'est pas arrêté de rêver depuis que je suis parti »