OM : Gattuso change tout, un cadre du vestiaire jubile

Hugo Chirossel

Arrivé en septembre dernier pour succéder à Marcelino, Gennaro Gattuso semble enfin avoir trouvé la bonne formule à l’OM. Depuis que le technicien italien a opté pour une défense à trois, les Olympiens ont réussi à enchaîner quatre victoires consécutives. Cela a également contribué au retour en forme de Chancel Mbemba.

En l’absence de Valentin Rongier, toujours blessé au genou, de Samuel Gigot, malade, ou bien de Geoffrey Kondogbia, remplaçant au coup d’envoi, c’est Chancel Mbemba qui portait le brassard de capitaine jeudi soir, lors de la défaite de l’OM sur la pelouse de Brighton (1-0). Si les Olympiens ont vu leur série de quatre victoires consécutives s’arrêter, le défenseur de 29 ans quant à lui a une nouvelle fois livré une prestation solide.

Un avenir incertain qu’il a fallu digérer

Chancel Mbemba confirme son retour en forme ces derniers temps, après avoir connu une période un peu plus compliquée en deuxième partie de saison dernière et au début de celle-ci. Comme indiqué par L’Équipe , l’international congolais (69 sélections) n'était pas au mieux dans son corps et dans sa tête. L’OM avait ouvert la porte à son départ l’été dernier, ce qui a été mal vécu par Chancel Mbemba, sous contrat jusqu’en juin 2025.

Le passage à trois derrière a tout changé

Arrivé sur le banc de l’OM fin septembre, Gennaro Gattuso a vite constaté les difficultés de son défenseur et l’importance qu’il retrouve son niveau au plus vite. Le technicien italien a souvent pointé du doigt un manque de caractère et de leadership et bien qu’il ne soit pas le plus loquace, Chancel Mbemba est un exemple par son état d’esprit. C’est également le changement de système qui a fait du bien au Congolais. Depuis quelques rencontres, Gennaro Gattuso a décidé de passer à une défense à trois, dans laquelle Mbemba avait brillé la saison passée sous les ordres d’Igor Tudor. Après avoir digéré son été et retrouvé un système qui lui convient visiblement mieux, il est en train de retrouver le niveau qui lui avait permis de figurer parmi les meilleurs défenseurs du championnat la saison dernière.