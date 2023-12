Mercato - OM : Le prochain départ déjà confirmé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été, Ismaïla Sarr a connu une première partie de saison intéressante avant de baisser de régime et de perdre sa place de titulaire. Aujourd'hui, l'international sénégalais ne figure plus parmi les premiers choix de Gennaro Gattuso. L'OM tenterait de trouver une solution et ne fermerait pas la porte à un prêt lors du prochain mercato hivernal.

Ismaïla Sarr a été l'une des victimes du changement de système de Gennaro Gattuso. Le 3-5-2 mis en place par le technicien italien ne correspond pas à son profil d'ailier. En souffrance depuis quelques semaines, l'ancien joueur de Watford a pris place sur le banc en attendant d'obtenir une nouvelle chance.

Cet ancien joueur déclare sa flamme à l'OM https://t.co/5qC1OdS0Ll pic.twitter.com/GGaXPgjArf — le10sport (@le10sport) December 15, 2023

Une recrue estivale déjà sur le départ ?

Arrivera-t-elle ? Rien n'est moins sûr. Selon les informations de L'Equipe , l'OM songerait à s'en séparer lors du prochain mercato hivernal. En coulisses, la direction évaluerait diverses options pour Sarr.

Riolo confirme les envies de l'OM