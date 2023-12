«Des gamins», l’OM se fait dézinguer !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM n'avait besoin que d'un point pour accéder aux huitièmes de finale de la Ligue Europa et éviter de devoir se coltiner un match de barrage en février prochain. Mais ce jeudi soir, la formation marseillaise s'est sabordée sur la pelouse de Brighton (1-0). Le journaliste Denis Balbir n'a pas mâché ses mots pour qualifier la prestation de l'équipe.

L'OM s'est loupé dans les grandes largeurs ce jeudi. Sur la pelouse de Brighton, le club marseillais n'a absolument rien montré et a semblé vouloir contrôlé le score, lui qui n'avait besoin que d'un seul point pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. L'OM a résisté jusqu'à la 87ème minute. Joao Pedro trouvait la lucarne de Pau Lopez et offrait la qualification à Brighton. Deuxième de son groupe, la formation de Gennaro Gattuso devra passer par la case barrage en février prochain.

Balbir en colère contre l'OM de Gattuso

Lors de sa chronique pour But Football Club , Denis Balbir n'a pas masqué sa colère. « L’OM était aussi maître de son destin mais a été ridicule dans le jeu en Angleterre. L’équipe de Gennaro Gattuso n’avait besoin que d’un point. Elle est retombée dans des travers assez gênants. Non seulement le but encaissé à la 88’ fait très mal mais quand on voit sa construction, on peut clairement parler de faute professionnelle » a lâché le journaliste.

