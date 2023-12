Vente OM : Zidane, Arabie Saoudite... Un accord de folie est confirmé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières semaines, plusieurs informations ont relancé les discussions autour de la Vente de l'OM. Entre l'arrivée de l'Arabie Saoudite et celle de Zinedine Zidane, les supporters du club phocéen ont de quoi rêver. D'autant plus que Thibaud Vézirian, très actif sur le sujet de la vente de l'OM, ne manque pas d'apporter de nouvelles confirmations à ce sujet.

«Il a confirmé en privé»

« La rumeur rachat de l’OM et Zinédine Zidane, c’est Bruno Blanzat, journaliste de France Bleu Provence, qui va souvent à la Commanderie qui l’a annoncée. Il a confirmé en privé qu’il avait des sources très fortes et très sûres », assure-t-il lors d'un live sur sa chaîne Twitch , avant de poursuivre.

«On a chacun nos infos, lui, c'est Zidane, moi, c'est le rachat»