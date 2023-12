Ce cadre de l'OM interpelle une recrue

Jean de Teyssière

L'OM a une nouvelle fois été très actif sur le marché des transferts cet été. Le club marseillais a fait venir huit nouveaux joueurs, comme Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Bamo Meïté, arrivé lors du dernier jour du mercato. L'international ivoirien n'a pas encore pris ses marques et a fêté sa première titularisation face à Brighton, ce jeudi, en Ligue Europa (0-1). Malgré la défaite, le défenseur a fait un bon match et Chancel Mbemba, son coéquipier en défense est heureux de voir que sa situation s'améliore.

Face à Brighton, les supporters de l'OM ont enfin pu voir à l'œuvre leur nouveau défenseur, Bamo Meïté. Prêté par le FC Lorient cette saison, l'international ivoirien n'avait joué que 80 minutes en Ligue 1 depuis son arrivée en terre phocéenne. Mais l'Ivoirien savait qu'il devait gagner sa place, puisque c'est ce qui lui avait été dit à son arrivée. Son entourage estimait d'ailleurs que « Bamo a(vait) fait preuve de patience, de sagesse, de calme et il attendait sereinement son tour. » Auteur d'un match correct face à Brighton, le défenseur semble avoir rendu heureux ses partenaires.

«On parle comme tout le monde à l'entraînement»

Chancel Mbemba était présent en conférence de presse ce samedi avant le match face à Clermont. Le défenseur congolais a révélé quelle ambiance régnait dans le vestiaire : « On parle comme tout le monde à l'entraînement. Le plus important, je donne et je partage avec tout le monde. Je prends aussi chez les autres pour m'en servir. »

«Je suis très heureux car il mérite, il travaille»