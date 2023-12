OM : Papin déclenche des polémiques

Thibault Morlain

Il y a un peu plus d'un an maintenant , Jean-Pierre Papin faisait son grand retour à l'OM. Pablo Longoria avait décidé de faire appel à l'ancienne légende olympienne et d'en faire son conseiller. Depuis, Papin a été promu au poste d'entraîneur de l'équipe réserve à l'OM, tout en étant au coeur de certaines polémiques. Explications.

Du côté de l'OM, on s'est restructuré et à la surprise générale, ça a concerné Jean-Pierre Papin. Alors qu'il était précédemment le conseiller de Pablo Longoria, le voilà aujourd'hui à la tête de l'équipe réserve. « Dans l’optique de poursuivre et renforcer, un peu plus encore, la politique entreprise par la direction de l’Olympique de Marseille en matière de formation et d’accompagnement de ses jeunes talents vers le monde professionnel, Jean-Pierre Papin est nommé entraineur de l’équipe réserve. Lauréat du Ballon d’Or sous le maillot de l’OM en 1991, « JPP » partagera sa riche expérience du très haut niveau et contribuera notamment à transmettre les valeurs olympiennes tout en continuant d’exercer son rôle d’ambassadeur de l’OM », expliquait le communiqué de l'OM sur Papin.



Papin, un choix polémique de l'OM

Ce choix de l'OM avec Jean-Pierre Papin n'a toutefois pas plu à tout le monde. Et c'est ainsi que Mickaël Landreau avait poussé un coup de gueule à propos de la promotion de JPP : « C’est pas méchant, j’aime bien Jean-Pierre Papin. C’est une bonne personne. Mais quel message on donne à la formation marseillaise ? On lui donne un poste pour lui donner un poste. La fibre formatrice de Jean-Pierre Papin, j’ai des doutes. En terme de gouvernance, ça pose des questions, ça interroge. Et pourtant je l’aime beaucoup, c’est une légende de l’OM. Mais le choix, il m’interpelle ».

Ça chauffe entre Gattuso et Papin ?