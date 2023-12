OM : Un fan caché d’Aubameyang se lâche !

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang a engrangé une expérience folle au fil de son tour d’Europe depuis le début de sa carrière et fait les beaux jours de l’OM depuis l’été dernier. Pour son coéquipier Amir Murillo, le Gabonais est un si bel exemple qu’il en vient à l’admirer.

Certes, Pierre-Emerick Aubameyang est resté muet lors du nul concédé par l’OM à Montpellier mercredi (1-1). Néanmoins, avant cette rencontre, la recrue phare de l’été de l’Olympique de Marseille restait sur trois buts et quatre passes décisives en trois matchs de Ligue 1.

Murillo : «C'est l'un des joueurs que j'admire le plus»

De par sa personnalité et son apport sportif, Pierre-Emerick Aubameyang dispose d’un fan au sein même du vestiaire de l’OM en la personne d’Amir Murillo. « C'est l'un des joueurs que j'admire le plus, ce qu'il est et ce qu'il représente pour nous, vous pouvez voir que nous avons une bonne relation sur et en dehors du terrain ». a confié le défenseur panaméen à COS .

Terrible nouvelle pour une ancienne pépite de l’OM https://t.co/r9IaxmMMaY pic.twitter.com/7hgRAXaoM7 — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

Longoria «On savait que ça allait arriver»