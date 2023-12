OM : La formule magique trouvée par l’entraîneur ?

Thomas Bourseau

Daniel Riolo a fait un constat clair dimanche soir sur le plateau de l’After Foot après la victoire de l’OM contre Clermont (2-1). Pour l’éditorialiste de RMC, le changement de schéma tactique a été bénéfique à l’OM, mais aussi à sa star Pierre-Emerick Aubameyang. Gattuso doit le conserver selon lui.

L’OM est reparti de l’avant ces derniers temps et reste sur quatre victoires sur ses quatre dernières sorties en Ligue 1. D’ailleurs, depuis le changement de système opéré par Gennaro Gattuso avec une défense centrale à trois axiaux, l’OM paraît plus solide et plus inspiré offensivement parlant, en témoigne la passe décisive de Pierre-Emerick Aubameyang pour Amir Murillo face à Clermont dimanche (2-1).

«Aubameyang, il commence à être vraiment très bon»

Pierre-Emerick Aubameyang est décisif à chaque match, soit pas un but ou une passe décisive depuis le changement de système. Daniel Riolo a remercié Gennaro Gattuso pour cela. « On a beaucoup tapé sur Aubameyang au début de la saison et à juste titre. On ne pouvait que noter qu’il ne jouait pas bien. Que le transfert dont il avait fait l’objet, en tout cas le salaire qu’on lui donnait devait le conduire à nous montrer plus de choses. Si c’est depuis que Gattuso joue comme ça qu’Aubameyang est bon ? Exactement. Aubameyang, il commence à être vraiment très bon ».

Le boss de l'OM lance un avertissement https://t.co/5mREhbZtER pic.twitter.com/MoFahHTSbS — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

«Ça, c’est du foot»