OM : Riolo désigne le sauveur d’Aubameyang

Thomas Bourseau

Depuis le changement tactique de Gennaro Gattuso via lequel l’OM a basculé dans une défense à trois centraux, Pierre-Emerick Aubameyang enchaîne les bonnes performances et gonfle ses statistiques. Un véritable renouveau pour la signature phare de l’été de l’OM. Le Gabonais pourrait remercier son entraîneur.

Pierre-Emerick Aubameyang s’est relancé ces derniers temps à l’OM. Certes, le Gabonais n’a pas trouvé le chemin des filets dimanche pour la réception de Clermont (2-1), mais il a tout de même pesé sur la rencontre en délivrant une passe décisive à Amir Murillo pour l’ouverture du score.

«On a beaucoup tapé sur Aubameyang au début de la saison et à juste titre»

Depuis le changement tactique opéré par Gennaro Gattuso, à savoir une défense à trois axiaux, Pierre-Emerick Aubameyang est décisif à chaque match et reste sur 3 buts et 4 passes décisives en 3 rencontres de Ligue 1. Rien que ça. L’occasion pour Daniel Riolo de s’enflammer. « On a beaucoup tapé sur Aubameyang au début de la saison et à juste titre. On ne pouvait que noter qu’il ne jouait pas bien. Que le transfert dont il avait fait l’objet, en tout cas le salaire qu’on lui donnait devait le conduire à nous montrer plus de choses » .

«La passe qu’il fait sur le but de Murillo, alors là, ça me plaît»