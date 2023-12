Vente OM : McCourt réclame une folie à 500M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Frank McCourt se montre à l'écoute et n'est plus aussi fermé à l'idée de vendre l'OM. Encore faut-il mettre le prix. L'Américain, qui aurait perdu énormément d'argent depuis son arrivée en France en 2016, réclamerait une somme proche de 400-500M€. De quoi refroidir les prétendants...

Le dossier lié à la vente de l'OM est rempli de mystères. Difficile de savoir ce qui trame dans le bureau de Frank McCourt, aux abonnés absents ces dernières semaines. Est-il prêt à passer la main ? A poursuivre l'aventure ? Une chose est sûre, le propriétaire américain est à l'écoute selon les informations exclusives du 10Sport.com.

« Frank McCourt a fait ses cartons »

Il faut dire que le propriétaire de l'OM a laissé filer énormément d'argent depuis son arrivée durant l'automne 2016. « Longoria explique que l’OM est financièrement dans une position confortable, alors que les pertes cumulées depuis le début des années McCourt sont de 500 à 600 millions d’euros. Donc faudra nous expliquer un jour qui remet au pot, comment ça se passe pour être confortable » a lâché Thibaud Vézirian. A en croire le journaliste, McCourt aurait même délaissé l'OM et préparerait sa sortie. « Frank McCourt a fait ses cartons. Il n’est plus là depuis des mois et des mois, il n’intervient plus, ne représente jamais l’OM, ne parle jamais de l’OM publiquement » a-t-il confié lors d'un live Twitch.

McCourt se montre gourmand