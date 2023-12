Le prochain boss de l’OM, c’est lui

Thibault Morlain

Après s'être mis en retrait, Pablo Longoria avait finalement décidé de rester à l'OM et de continuer d'occuper son poste de président du club phocéen. Mais jusqu'à quand l'Espagnol va-t-il rester à Marseille ? Longoria ne restera pas éternellement à à l'OM et forcément, quand il partira, il faudra trouver un nouveau président. Celui-ci pourrait déjà être identifié.

L'OM n'est pas un club comme les autres et Pablo Longoria peut désormais en témoigner. Il y a quelques semaines maintenant, l'Espagnol a subi la pression des supporters. Insulté lors d'une réunion, Longoria a été jusqu'à se mettre en retrait de ses fonctions et réfléchir quant à son avenir. Alors qu'on pensait que le président de l'OM allait claquer la porte, comme Marcelino et Javier Ribalta ont pu le faire, il a finalement fait le choix de rester. Mais un départ de Pablo Longoria arrivera tôt ou tard et une fois le moment venu, l'OM devra nommer un nouveau président.



« Il deviendra président en cas de départ de Pablo »

Qui pourrait alors être le prochain boss de l'OM, le successeur de Pablo Longoria ? Il pourrait déjà se trouver au sein de l'organigramme actuel du club phocéen en la personne de Stéphane Tessier, actuel directeur général à l'OM. Ne faisant pas de bruit à Marseille, son travail est toutefois remarqué. Au point d'en faire le candidat idéal pour le futur président ? « Il est compétent, sait ce qu’il veut et il connaît le foot. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies et, quand il a quelque chose à dire, il ne passe pas par quatre chemins. En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison », assurait un salarié de l'OM pour La Provence .

« Gérer un club, il sait faire »