C'est le fiasco pour l'OM, voilà la preuve

La rédaction

Après son match nul décroché sur la pelouse de Montpellier mercredi (1-1), l'OM a bouclé la phase aller de la Ligue 1 à la sixième place du classement. Mais si l'on se fie aux « Expected Points », le nombre de points qu'aurait dû récolter l'OM jusqu'alors, le club phocéen aurait dû être dauphin du PSG à l'issue de cette première moitié de championnat.

L'OM peut nourrir d'immenses regrets. Tenu en échec sur la pelouse de Montpellier mercredi soir (1-1), le club phocéen n'a pas réussi la passe de six (victoires consécutives) et est resté cantonné à la sixième place de Ligue 1, à l'issue de la phase aller.

Marseille aurait dû finir deuxième

Pourtant, si l'on se fie aux « Expected Points », soit les points qui auraient dû être remportés en fonction des « Expected Goals », les buts censés être marqués par rapport la dangerosité des tirs, Marseille aurait dû finir la phase aller plus haut au classement. En effet, selon les calculs du statisticien Opta , la formation entraînée par Gennaro Gattuso devrait se classer en position de dauphin du PSG avec 31,6 points, contre 27 actuellement.

Rennes, Montpellier et l'OL sont également mal payés