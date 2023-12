Un attaquant va «exploser» à l'OM, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'auteur d'un début de saison plus que compliqué, Pierre-Emerick Aubameyang a réussi à inverser la tendance en fin d'année en marquant des buts très importants pour l'OM. Un bon signal pour le club phocéen comme le souligne Walid Acherchour qui prédit même que le Gabonais sera nommé en fin de saison pour les trophées UNFP de meilleur joueur de Ligue 1.

Arrivé en provenance de Chelsea l'été dernier afin de remplacer Alexis Sanchez, Pierre-Emerick Aubameyang a eu du mal à s'intégrer à l'OM, surtout en Ligue 1. Cependant, il a bien mieux terminé l'année, inscrivant des buts importants en Ligue Europa, mais également en championnat. Par conséquent, Walid Acherchour est très optimiste pour le retour en forme du Gabonais.

Mercato - OM : C’est terminé pour le transfert de cet attaquant https://t.co/hAtkYkL891 pic.twitter.com/BUxknBns8w — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Aubameyang va enfin exploser ?

« Il y a tout pour qu'il explose sur cette seconde partie de saison. Je pense qu'Aubameyang sera dans les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1 aux Trophées UNFP en fin de saison. C'est symbolique voir anecdotique, mais il y a tout pour qu'Aubameyang continue comme sur sa fin de première partie de saison pour ramener l'OM sur le podium ou en tout cas très très proche », assure le journaliste au micro de l' After Foot sur RMC , avant de poursuivre.

«Je pense qu'Aubameyang sera dans les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1 aux Trophées UNFP»