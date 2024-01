Mercato - OM : Le RC Lens veut plomber un transfert de Longoria

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un latéral gauche capable d'épauler Renan Lodi, l'OM aurait activé la piste menant à David Jurasek. En difficulté sous les couleurs du Benfica cette saison, l'international tchèque de 23 ans aurait entre les mains une offre du club marseillais, à moins que celle-ci n'appartienne au RC Lens.

En quête d'un latéral gauche cet hiver, l'OM aurait ciblé un joueur évoluant au Portugal. En manque de temps de jeu au Benfica, David Jurasek serait dans les petits papiers du club marseillais. Selon A Bola , l'OM serait même déjà passé à l'action.

L'OM aurait dégainé une offre

Agé de 23 ans, Jurasek disposerait d'une proposition de l'OM. Comme le confirme La Minute OM , un prêt est évoqué entre les différentes parties. L'autre grand média portugais, O Jogo , évoque l'intérêt d'une autre équipe de Ligue 1.

Le RC Lens serait aussi de la partie

Le RC Lens se serait aussi manifesté dans ce dossier Jurasek et lui aurait transmis une offre. A noter que d'autres équipes européennes, notamment espagnoles et italienne, seraient prêtes à passer à l'action pour tenter de recruter l'international tchèque, acheté 14M€ en juillet 2023. Benfica se préparerait à son départ cet hiver et aurait commencé à chercher son remplaçant sur le marché.