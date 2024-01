Mercato - OM : Un transfert surprise se prépare ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le mercato d'hiver vient d'ouvrir ses portes, et l'OM devrait être l'un des club de Ligue 1 les plus actifs. Le club phocéen voit effectivement partir de nombreux joueurs majeurs à la CAN et compte profiter du mois de janvier pour compenser ses absences. Mais ce n'est pas tout. Pablo Longoria tente également de dénicher un latéral gauche et explore une piste inattendue.

L'OM devrait être sur tous les fronts cet hiver. Et pour cause, le club phocéen voit plusieurs joueurs majeurs quitter le club afin de disputer la CAN à l'image d'Azzedine Ounahi et Amine Harit avec le Maroc ou encore de Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr avec le Sénégal. La direction du club phocéen s'active donc afin de dénicher un milieu de terrain, mais ce n'est pas tout.

L'OM veut un latéral gauche

En effet, l'OM sera également à la recherche d'un latéral gauche. Et pour cause, Renan Lodi est le seul spécialiste du poste à disposition de Gennaro Gattuso qui a du utiliser Amir Murillo ou Jonathan Clauss dans le couloir gauche. Par conséquent, le club phocéen s'active afin de trouver une doublure au Brésilien.

La piste menant à Jurasek activée ?