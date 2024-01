Mercato - PSG : L’ennemi du Real Madrid se mêle au feuilleton Mbappé !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, la flamme semble être toujours allumée… mais pour combien de temps ? En cas de nouvel échec dans ce dossier, le club merengue pourrait définitivement s’en retirer. L’attaquant du PSG est en fin de contrat à Paris et sa situation interpellerait même le FC Barcelone, ennemi historique du Real Madrid.

Le Real Madrid pourrait-il enfin mettre la main sur Kylian Mbappé ? Après de multiples échecs en 2017 et surtout en 2022, le club merengue aurait à cœur de revenir à la charge dans les prochains jours. The Athletic et AS ont rapidement fait savoir que la direction du Real Madrid laisserait jusqu’au 15 janvier à Mbappé et son entourage pour se décider. Après quoi, le leader de Liga se retirerait définitivement de la course pour le meilleur buteur de l’histoire du PSG.

Pedri : «Je ne sais pas si Mbappé ira au Real Madrid»

Ayant tenté sa chance en 2017, le FC Barcelone est dans une tout autre réalité économique que celle de mettre la main sur Kylian Mbappé à présent. Pépite du Barça , Pedri a tout de même commenté le feuilleton Mbappé lors d’un live Twitch avec le streamer Ibai Llanos. « Je ne sais pas si Mbappé ira au Real Madrid. Il y a eu un moment où je le pensais, mais maintenant je ne sais plus. S’il ne vient pas, que fera-t-il ? Je reçois des memes de (Josep) Pedrerol (le célèbre présentateur d’El Chiringuito) avec le le fameux 'tic tac’ ».

Xavi ne « pense pas » à Mbappé et ce genre de recrutement »