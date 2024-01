Mercato - PSG : Fake news dénoncée pour cet hiver !

Thomas Bourseau

Les semaines se suivent et les rumeurs de transfert ne se ressemblent pas au PSG. Selon la presse anglaise, le Paris Saint-Germain serait idéalement placé dans la course à la signature de Kalvin Phillips cet hiver. Néanmoins, il semblerait finalement qu’il n’y ait aucun contact entre les parties concernées par une éventuelle opération.

Et si la recrue hivernale attendue par Luis Enrique était sélectionnée chez le champion d’Europe en titre par le PSG ? The Telegraph a expliqué en début de semaine que l’entraîneur du Paris Saint-Germain attendrait que du sang neuf soit injecté dans son entrejeu et l’expérience de Kalvin Phillips serait particulièrement appréciée. D’ailleurs, le champion de France serait en pole position pour le recrutement de l’international anglais.

Départ de Kalvin Phillips en prêt cet hiver ?

D’après The Athletic, Pep Guardiola pourrait enfin parvenir à ses fins avec Kalvin Phillips. Déjà plus que simplement emballé par l’idée de se séparer de son milieu de terrain l’été dernier, l’entraîneur de Manchester City serait susceptible de témoigner de son départ avant la clôture du mercato hivernal sous la forme d’un prêt. Pour autant, la Juventus et Newcastle auraient à cœur de chambouler les plans du PSG avec Phillips.

PSG : Mbappé envoie un beau message après ce coup dur https://t.co/L4YR49EJGt pic.twitter.com/7ZJxCjXmer — le10sport (@le10sport) January 3, 2024

Pas de discussions entre le PSG et City pour Kalvin Phillips ?