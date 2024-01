Un joueur de l'OM balance tout sur son calvaire

Thibault Morlain

Pour Pape Gueye, le début de cette saison 2023-2024 a été un cauchemar. En effet, le joueur de l'OM a dû ronger son frein, se contentant seulement des entraînements après avoir été suspendu pour 4 mois par le TAS. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne et alors que Gueye va disputer la CAN, le Sénégalais est revenu sur cette période délicate.

Si l'OM a échappé à des sanctions suite à conflit avec Watford pour le transfert de Pape Gueye, le Sénégalais a lui été suspendu. Ainsi, écopant d'une suspension de 4 mois, le joueur olympien n'a pas pu jouer lors du début de saison. Il aura ainsi fallu attendre début décembre pour revoir Gueye avec le maillot de l'OM.

« J’ai eu 4 mois un peu compliqués »

Actuellement avec le Sénégal pour la CAN, Pape Gueye est revenu sur cette suspension de 4 mois. En conférence de presse, le joueur de l'OM a alors expliqué : « J’ai eu 4 mois un peu compliqués. Je n’ai pas pu jouer notamment avec mon club et avec mon pays. Mais j’ai pris ça comme un moment où je me concentrais plus sur moi-même, en travaillant ce que je n’avais pas le temps de travailler en club, sur tout ce que je devais améliorer ».

Gueye a été soutenu