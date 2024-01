L’OM fait sa révolution, le boss se lâche

La rédaction

Les départs n'auront pas fait évoluer la position de Gennaro Gattuso. Malgré l'absence des joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations, le technicien italien a encore aligné son équipe en 3-5-2 face au RC de Strasbourg ce vendredi soir (1-1). Avant cette rencontre, Pablo Longoria a tenu à saluer sa capacité d'adaptation.

La trêve hivernale n'aura eu aucun impact sur les intentions de jeu de Gennaro Gattuso. Le technicien italien n'a pas dévié de sa trajectoire et a continué d'aligner son équipe en 3-5-2 malgré le départ de plusieurs titulaires comme Chancel Mbemba, Azzedine Ounahi ou encore Amine Harit. Un choix qui ne s'est pas avéré payant face au RC de Strasbourg, qui a arraché le point du match nul au Vélodrome ce vendredi soir.





Mercato - OM : Une fake news est dénoncée pour cette recrue https://t.co/aYtBvmDVF6 pic.twitter.com/BbaTkoPjVX — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

« C’est tout à son honneur d’être pragmatique »

Mais avant le coup d'envoi de cette rencontre, Pablo Longoria avait validé ce changement de système, qui avait laissait entrevoir quelques promesses à la fin de l'année 2023. « Le changement de système de Gattuso ? C’est un choix personnel. C’est une preuve d’intelligence, d’adaptation Avec Gennaro, on a trouvé la bonne personne. Il a donné de l’énergie à tout le monde, pas qu’aux joueurs et on doit le remercier. C’est tout à son honneur d’être pragmatique. On est très contents du choix, de la personne. Sur l’aspect humain, aussi. On doit le remercier » a confié le président de l'OM.

Longoria valide l'arrivée de Benatia