Vente OM : C’est terminé pour McCourt ?

A la tête de l'OM depuis l'automne 2016, Frank McCourt serait en fin de cycle. Dernièrement, le dirigeant américain aurait pris ses distances avec le club marseillais et certaines rumeurs évoquent son possible départ durant l'année 2024. Certains bruits de couloir évoquent des discussions avec le PIF, le puissant fonds d'investissement saoudien.

Depuis plus de trois ans, les rumeurs sur une possible vente de l'OM alimentent les discussions sur les réseaux sociaux. Mais les mois défilent et Frank McCourt reste solidement attaché à son poste. Régulièrement interpellé, le dirigeant américain répète qu'il n'a pas l'intention de quitter Marseille. Mais il en faudra plus pour mettre un terme à ce feuilleton, vieux serpent de mer sur la Canebière. Et ce jeudi, Daniel Riolo a remis une pièce dans la machine.

« L’OM, il en a rien à cirer »

Sur le plateau de l' After Foot , Daniel Riolo s'est prononcé sur un possible désengagement de Frank McCourt. Ce jeudi soir, il a réclamé le départ de l'Américain, qui serait en discussion avec des investisseurs saoudiens. « L ’actionnaire ne va plus mettre un rond. L’OM, il en a rien à cirer, il s’est lancé dans l’aventure et il a bien que ça ne s’était pas passé comme il l’imaginait. Maintenant, s’il y a quelqu’un qui veut lui racheter le club et qui a les moyens, il le vendra. Il a tout intérêt à vendre car il n’a aucun intérêt à garder l’OM. A qui il le vendra ? Quelle sera l’ambition du futur propriétaire ? On ne sait pas » a-t-il déclaré. Une déclaration qui rejoint celle de Thibaud Vézirian.

La mèche est vendue pour la vente du club ?