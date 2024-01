Vente OM : Il imagine Messi avec l’Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Si l’OM est toujours aujourd’hui la propriété de Frank McCourt, il est de plus en plus question d’une vente imminente à l’Arabie Saoudite. Forcément, avec l’arrivée de tels investisseurs à Marseille, on se met à rêver du recrutement de grandes stars du ballon rond. Ancien joueur de l’OM, Jacques Faty s’est alors imaginé Lionel Messi sur la Canebière grâce aux Saoudiens.

La vente de l’OM est un sujet qui revient sans cesse sur la table et ce depuis plusieurs mois maintenant. Si Frank McCourt exprime publiquement son envie de continuer, en coulisses, il ne fermerait pas la porte à une vente, à condition de récupérer une belle somme. Certains n’hésitent pas alors à dire qu’une cession de l’OM serait imminente et que l’officialisation pourrait arriver dans les prochains mois. L’Arabie Saoudite pourrait alors prendre les commandes à Marseille et cela pourrait annoncer un projet XXL.

Mercato - OM : Une surprise se prépare en attaque ! https://t.co/TSltmV98BO pic.twitter.com/84UI4MgUSp — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

« Il faut un rachat pour acheter des grands joueurs »

Invité de TeamFootball , avec Julian Palmieri, Jacques Faty s’est lui aussi prononcé sur la vente de l’OM et la potentielle arrivée des Saoudiens à la place de Frank McCourt. Un rachat que l’ancien Olympien réclame. « Je pense qu'il faut un rachat pour acheter des grands joueurs. McCourt nous a vendu du rêve, le 'Champions Project'... pfff... Maintenant, il va vendre Marseille plus cher que ce qu'il a acheté aux Saoudiens. Marseille mérite ! », a-t-il tout d’abord lâché.

« Messi, tu le mets à Marseille, il va se sentir comme en Argentine »