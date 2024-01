OM : En plein calvaire, il lâche une annonce en privé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a refusé sa convocation pour la CAN 2024, François-Régis Mughe est dans une impasse puisque la fédération camerounaise refuse d'envoyer une lettre qui pourrait lui permettre d'être libéré et ainsi de jouer avec l'OM. Néanmoins, l'attaquant marseillais ne regrette absolument pas sa décision.

Convoqué par Rigobert Song pour disputer la CAN avec le Cameroun, François-Régis Mughe a décliné, préférant se focaliser sur l'OM. Un choix qui lui coûte cher puisqu'il n'est plus autorisé à figurer sur les feuilles de match avec le club phocéen. Pour débloquer la situation, il faudrait que la Fédération camerounaise envoie une lettre, qui n'est toujours pas arrivée à Marseille.

Mercato - OM : Transfert surprise à Marseille, c'est imminent https://t.co/XoXdjD9g9p pic.twitter.com/mMCK7pMHOl — le10sport (@le10sport) January 16, 2024

«Si c'était à refaire, je referais ce choix»

Par conséquent, la situation est très délicate pour François-Régis Mughe. Mais visiblement il ne regrette rien. D'après L'EQUIPE , l'attaquant de l'OM aurait confié à ses coéquipiers qu'il n'avait aucun regret, assurant même que « si c'était à refaire, je referais ce choix ». Néanmoins, au sein de l'entourage du joueur, le temps commence à être long et un proche du clan Mughe espère un dénouement rapide : « On aimerait juste un peu de bon sens, on ne comprend pas l'idée de bloquer un jeune qui espère apporter à la sélection à moyen terme ».

Gattuso inquiet de la situation