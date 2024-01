Mercato - OM : Le prochain transfert est programmé

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Pape Gueye partira pour rejoindre un nouveau club librement et gratuitement s'il ne rempile pas d'ici cet été. Alors qu'elle n'arrive pas à trouver un accord avec son milieu de terrain, la direction marseillaise aurait décidé de le vendre lors de ce mercato hivernal.

Lors de l'été 2020, l'OM a bouclé le transfert de Pape Gueye, et ce, sans payer la moindre indemnité de transfert. Quatre années plus tard, l'international sénégalais pourrait claquer la porte et rejoindre un nouveau club dans les mêmes conditions.

Ça bloque entre Gueye et l'OM

En fin de contrat le 30 juin, Pape Gueye quittera l'OM et s'engagera librement et gratuitement en faveur d'une nouvelle écurie s'il ne rempile pas d'ici-là. D'ailleurs, le milieu de terrain de 24 ans peut déjà négocier un transfert libre et gratuit avec une autre équipe depuis le 1er janvier.

L'OM veut vendre Gueye cet hiver