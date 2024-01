Mercato - OM : Riolo balance sur Mourinho

Amadou Diawara

Ce mardi, l'AS Rome a officialisé le départ de José Mourinho. Présent dans l'After Foot dans la soirée, Daniel Riolo s'est prononcé sur une possible arrivée du Special One à l'OM. Et à en croire le journaliste français, José Mourinho n'est pas du tout l'homme qu'il faut pour le club marseillais.

Arrivé à l'été 2021 à l'AS Rome, José Mourinho a claqué la porte ce mardi. En effet, les Giallorossi ont annoncé le départ du Special One , qui a entrainé leur équipe première pendant près de deux saisons et demie.

Mourinho à l'OM ? Riolo a tranché

Présent dans l' After Foot de RMC Sport ce mardi soir, Daniel Riolo a évoqué un possible départ de José Mourinho à l'OM. D'après le journaliste français, Pablo Longoria ne doit en aucun cas miser sur le technicien portugais.

«C’est tout ce qu’il ne faut pas»